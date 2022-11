adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel adidas 129,06 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 128,44 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 127,66 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,48 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 388.180 Aktien.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 288,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 55,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 37,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 159,43 EUR.

adidas ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,34 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.408,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 vorlegen. adidas dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

