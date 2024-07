adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 226,50 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 226,50 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 225,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 230,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.061 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2024 bei 236,30 EUR. 4,33 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 154,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,73 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 215,77 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,32 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

