adidas Aktie News: adidas gewinnt am Freitagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 219,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:47 Uhr 0,4 Prozent. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 219,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.409 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 242,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Abschläge von 29,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,33 EUR.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

