adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

adidas im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 228,80 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 228,80 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 433.824 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,60 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,98 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 233,75 EUR angegeben.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 vorlegen. Am 05.11.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

Freundlicher Handel: DAX klettert nachmittags

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen