adidas Aktie News: adidas am Nachmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 242,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 242,30 EUR. Bei 243,00 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die adidas-Aktie sank bis auf 240,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 242,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 329.016 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 248,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,88 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,45 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 248,67 EUR an.

Am 29.10.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

