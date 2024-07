adidas Aktie News: adidas zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 237,90 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 237,90 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 238,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.274 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 238,50 EUR erreichte der Titel am 17.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,25 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 154,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,00 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 220,23 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,27 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

