adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 220,50 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 220,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 220,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 219,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.165 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,75 Prozent. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,37 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 230,08 EUR.

Am 31.07.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,06 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,54 EUR fest.

