adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 223,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 223,90 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 222,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.136 adidas-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2024 auf bis zu 243,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,93 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,20 EUR am 01.02.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 28,45 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,40 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 233,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 31.07.2024. Das EPS lag bei 1,06 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,65 EUR je Aktie.

