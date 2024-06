adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 217,40 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 217,40 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,10 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.684 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 8,00 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 154,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 28,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 217,46 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

