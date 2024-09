adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 220,30 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 220,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 220,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.714 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 42,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,08 EUR für die adidas-Aktie.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,06 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,82 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2024 gerechnet. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

