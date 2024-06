adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 215,20 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 215,20 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 214,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.109 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 154,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 39,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,46 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

