adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 215,30 EUR abwärts.

Das Papier von adidas befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 215,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 214,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 85.663 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 39,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,17 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,46 EUR an.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 5,46 Mrd. EUR gegenüber 5,27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,31 EUR je adidas-Aktie.

