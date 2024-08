adidas Aktie News: adidas reagiert am Montagvormittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 217,30 EUR nach oben.

Das Papier von adidas konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 217,30 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 217,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 3.241 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 11,37 Prozent zulegen. Bei 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 233,33 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,54 EUR fest.

