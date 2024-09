adidas Aktie News: adidas tendiert am Donnerstagvormittag fester

Blick auf adidas-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 223,50 EUR nach oben.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 223,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 224,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 223,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.655 adidas-Aktien.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 242,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 7,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 30,81 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,37 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 230,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,82 Mrd. EUR – ein Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.11.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je adidas-Aktie.

