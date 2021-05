adidas-Aktie aktuell: adidas stärker

Aktien in diesem Artikel adidas 296,25 EUR

Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 296,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.196 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 297,85 EUR Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 297,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.987 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 306,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2021 erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.05.2020 auf bis zu 211,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 305,94 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 10,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Marken adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf sowie CCM Hockey sind in nahezu jedem Land der Welt erhältlich. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus.

