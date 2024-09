adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 219,30 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 219,30 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 221,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.423 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 9,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,08 EUR je adidas-Aktie an.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,53 EUR je Aktie aus.

