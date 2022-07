adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel adidas 172,16 EUR

-1,43% Charts

News

Analysen

Mit einem Kurs von 173,86 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 21.07.2022 09:22:00 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 174,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 173,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,44 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.756 Stück gehandelt.

Am 05.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR an. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 48,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,52 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 13,25 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 234,87 EUR an.

adidas veröffentlichte am 06.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,60 EUR gegenüber 2,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.268,00 EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Erste Schätzungen: adidas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

adidas als Krypto-Sponsor: Wie ein dezentraler Fußballverein mit NFT-Hilfe in die Premier League aufsteigen soll

Analysten sehen für adidas-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com