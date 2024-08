adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von adidas hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 214,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 214,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 214,40 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 213,60 EUR. Bei 213,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.954 Stück gehandelt.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 242,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 11,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 154,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,33 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 233,33 EUR aus.

Am 31.07.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,06 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 präsentieren. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 nachmittags im Minus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone