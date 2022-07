adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel adidas 178,10 EUR

Um 22.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 178,06 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 179,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 311.663 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 336,25 EUR erreichte der Titel am 05.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 47,05 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 153,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,98 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 234,87 EUR.

adidas ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.268,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 8,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

