adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 228,50 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 228,50 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,90 EUR an. Bei 228,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.532 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 240,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,21 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,32 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 221,00 EUR an.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. adidas dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,60 EUR je adidas-Aktie.

