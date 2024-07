adidas Aktie News: adidas kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von adidas. Mit einem Wert von 227,10 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die adidas-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 227,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 228,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 227,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 228,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.876 adidas-Aktien.

Am 17.07.2024 markierte das Papier bei 240,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 31,91 Prozent Luft nach unten.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 221,00 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -0,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.07.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,57 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

