adidas Aktie News: adidas zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel adidas 166,34 EUR

1,72% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 23.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 167,02 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 168,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,96 EUR. Bisher wurden heute 424.983 adidas-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2021 auf bis zu 336,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 50,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.06.2022 bei 160,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 266,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 06.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.302,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 03.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 11,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-, ASOS-Aktien & Co. steigen: Einzelhandelswerte trotzen zum Teil skeptischen Analysen

Glencore-Aktien in Grün: adidas fliegt aus Stoxx Europe 50 - Glencore nimmt Platz ein

adidas-Aktie in Rot: adidas wird im Stoxx Europe 50 von Glencore ersetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com