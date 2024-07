adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag behauptet

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 228,60 EUR.

Mit einem Kurs von 228,60 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die adidas-Aktie legte bis auf 229,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die adidas-Aktie sank bis auf 227,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 228,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.217 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2024 auf bis zu 240,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 5,16 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR. Abschläge von 32,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 221,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,27 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von adidas.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je adidas-Aktie.

