adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 225,30 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 225,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 224,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,60 EUR. Zuletzt wechselten 16.932 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 6,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 154,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 221,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.

