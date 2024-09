adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 221,70 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 221,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 223,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 222,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 93.290 adidas-Aktien.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 8,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 43,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 230,08 EUR.

Am 31.07.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 5,82 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,52 EUR im Jahr 2024 aus.

