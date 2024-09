adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 221,10 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 221,10 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 221,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.335 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 9,45 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 42,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,08 EUR je adidas-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,82 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

