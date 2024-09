adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 219,80 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 219,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 219,20 EUR. Bei 220,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.631 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 9,17 Prozent niedriger. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,35 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 230,08 EUR.

Am 31.07.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 1,06 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,52 EUR je Aktie belaufen.

