adidas Aktie News: adidas legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 222,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:49 Uhr 2,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 222,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 219,90 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 86.231 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2024 bei 236,30 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 154,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,53 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 217,46 EUR an.

Am 30.04.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je adidas-Aktie belaufen.

