adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 229,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 230,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 228,50 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 41.575 Aktien.

Am 17.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 240,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,65 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 221,00 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 EUR je adidas-Aktie belaufen.

