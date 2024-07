adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Vormittag

Kurs der adidas

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 229,00 EUR.

Mit einem Kurs von 229,00 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 229,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 228,50 EUR. Bei 228,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.629 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 240,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 32,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,31 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 221,00 EUR an.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5,46 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

