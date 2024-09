adidas Aktie News: adidas steigt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 233,10 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 233,10 EUR zu. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 234,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 227,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.427 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. 3,82 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 33,66 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 230,08 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,82 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

