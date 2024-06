adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 221,70 EUR ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 221,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 219,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 82.041 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 6,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 43,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Am 31.07.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

