adidas Aktie News: adidas am Mittag gesucht

So entwickelt sich adidas

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 220,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 220,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 220,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.187 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 42,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,35 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 233,33 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,82 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

