Adidas: Prognose bestätigt und starker Kursanstieg

Der Sportartikelhersteller Adidas hatte bereits letzte Woche seine vorläufigen Quartalszahlen veröffentlicht.

Diese sorgten bei den Anlegern für Enttäuschung und ließen den Kurs einbrechen.

Nun hat das Unternehmen die endgültigen Geschäftszahlen bestätigt, worauf der Markt deutlich freundlicher reagierte.

Der Umsatz ist währungsbereinigt um 4% auf 5,57 Milliarden Euro gestiegen. Allerdings ging die Bruttomarge von 10,7 auf 7,0 Prozent deutlich zurück.

Da sich das Geschäft in China langsamer erholt als erwartet, geht man dort von einem Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich aus. In Nordamerika geht man jedoch von einem Umsatzwachstum im hohen Zehnprozentbereich aus und in Südamerika rechnet man sogar von einem Wachstum von 30 bis 40 Prozent.

Die Aktie konnte in einem insgesamt positiven Marktumfeld knapp 4% zulegen.

Aus charttechnischer Sicht könnte der Kurs nun aus dem fallenden Trendkanal im Tageschart nach oben hin ausbrechen. Der Ausbruch müsste hierfür mit einem Tagesschlusskurs oberhalb der Trendlinie bestätigt werden. Danach könnte sich der Aufwärtsdruck verstärken.

Adidas $ADS im Tageschart (D1)

Quelle: Tradingview

Du interessierst dich für kurzfristiges Daytrading von DAX, Aktien, FX und Co?

Dann sichere dir hier einen Platz in unserem kostenlosen Trader Workshop:

Beste Grüße

Dein TF Team