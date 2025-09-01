AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 0,102 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 0,102 EUR. Bei 0,102 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,105 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 270 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 52,744 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,945 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

