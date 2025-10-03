AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie musste um 11:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 0,110 EUR. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,109 EUR. Bei 0,113 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 2.000 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,455 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,455 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

