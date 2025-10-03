AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,111 EUR.

Um 09:15 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,111 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,112 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,112 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 90,884 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,509 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

