Notierung im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 0,110 EUR.

Um 15:43 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 0,110 EUR. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,109 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,114 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 16.548 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,215 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 48,837 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,455 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

