DAX24.120 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.645 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1753 +0,1%Öl65,44 -2,4%Gold3.878 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines  Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines 
3. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab 3. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Aktienentwicklung

AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

01.10.25 16:10 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,8 Prozent auf 0,112 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,00 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:01 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 0,112 EUR. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,114 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,113 EUR. Bisher wurden via Tradegate 202.552 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,214 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,071 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2025 (0,061 EUR). Mit einem Kursverlust von 45,625 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung