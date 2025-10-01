AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,8 Prozent auf 0,112 EUR zu.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:01 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 0,112 EUR. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,114 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,113 EUR. Bisher wurden via Tradegate 202.552 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,214 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,071 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2025 (0,061 EUR). Mit einem Kursverlust von 45,625 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

Redaktion finanzen.net

