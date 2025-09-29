AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Vormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 0,109 EUR.
Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 0,109 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,106 EUR nach. Bei 0,106 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.
Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR an. 93,681 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,064 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,667 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
AFC Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.
