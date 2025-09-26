DAX23.724 -0,1%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.212 -0,1%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1733 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag fester

29.09.25 16:11 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 0,114 EUR.

Um 15:58 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,114 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,117 EUR. Mit einem Wert von 0,113 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 120.089 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,214 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 88,049 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Abschläge von 46,485 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

