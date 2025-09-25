DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.149 +0,4%Nas22.364 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1690 +0,2%Öl70,65 +1,5%Gold3.779 +0,8%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

26.09.25 16:10 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 0,112 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,00 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der AFC Energy-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 0,112 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,112 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,114 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.955 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,214 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,731 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,722 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

