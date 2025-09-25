AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 0,112 EUR.
Der AFC Energy-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 0,112 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,112 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,114 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.955 AFC Energy-Aktien.
Bei 0,214 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,731 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,722 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.
Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.
