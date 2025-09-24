DAX23.416 -1,1%ESt505.424 -0,7%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,07 ±0,0%Gold3.751 +0,4%
So entwickelt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Donnerstagmittag ab

25.09.25 12:07 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Donnerstagmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,115 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 11:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 0,115 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,114 EUR aus. Bei 0,114 EUR eröffnete der Anteilsschein.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,308 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,060 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,007 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

