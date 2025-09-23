AFC Energy Aktie News: AFC Energy verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 0,115 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte um 15:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 0,115 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,115 EUR aus. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,115 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 46,512 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 47,826 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

