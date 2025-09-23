AFC Energy Aktie News: AFC Energy wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 0,115 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 08:59 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 0,115 EUR. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,115 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,115 EUR.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,212 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 84,555 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,064 EUR am 11.04.2025. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 79,906 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

