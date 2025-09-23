DAX23.602 ±-0,0%ESt505.468 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.035 +1,3%Euro1,1752 -0,5%Öl68,29 +0,7%Gold3.763 ±-0,0%
Kursentwicklung im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

24.09.25 12:05 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 0,119 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,01 EUR -7,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,2 Prozent auf 0,119 EUR. Bei 0,121 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,115 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.760 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,438 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 94,745 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

