AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,4 Prozent auf 0,114 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 0,114 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,115 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,115 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 4.400 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 46,005 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 44,221 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie