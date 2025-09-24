DAX23.586 -0,3%ESt505.451 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.347 -1,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl69,13 +0,1%Gold3.756 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Aktie im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag stärker

25.09.25 09:26 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,4 Prozent auf 0,114 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,12 EUR 0,00 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 0,114 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,115 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,115 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 4.400 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 46,005 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 44,221 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung