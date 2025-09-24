AFC Energy Aktie News: AFC Energy legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 0,117 EUR.

Die AFC Energy-Aktie konnte um 15:44 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 0,117 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,120 EUR. Bei 0,120 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 45.800 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,214 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,594 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,061 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,038 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie