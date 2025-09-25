AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Freitagvormittag ab

So entwickelt sich AFC Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Der AFC Energy-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 0,112 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 0,112 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,112 EUR. Bei 0,114 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 88,839 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,064 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,125 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

