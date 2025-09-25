DAX23.657 +0,5%ESt505.474 +0,5%Top 10 Crypto15,11 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.821 +0,4%Euro1,1683 +0,2%Öl69,50 -0,2%Gold3.753 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Intel 855681 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
So entwickelt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Freitagvormittag ab

26.09.25 09:27 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Freitagvormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Der AFC Energy-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 0,112 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,00 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 0,112 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,112 EUR. Bei 0,114 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 88,839 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,064 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,125 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung