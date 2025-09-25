DAX23.614 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,15 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Aktie im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagmittag billiger

26.09.25 12:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,116 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr fiel die AFC Energy-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 0,116 EUR ab. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,114 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,114 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 13.000 Stück.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 85,345 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 93,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

